Німеччина

Національна команда розглядає даний варіант після домашнього чемпіонату Європи.

Збірна Німеччини може запропонувати Юргену Клоппу стати головним тренером команди - повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

Наставник оголосив те, що залишить Ліверпуль після цього сезону і хоче взяти невелику відпустку.

У керівництві національної команди хотіли би, щоб Юрген готував її до чемпіонату світу 2026 року.

Нинішній тренер Юліан Нагельсманн має контракт до завершення домашнього Євро-2024, але навряд чи буде оформлено нову угоду.