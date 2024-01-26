Національна команда розглядає даний варіант після домашнього чемпіонату Європи.
Юрген Клопп - Getty Images
26 січня 2024, 14:32
Збірна Німеччини може запропонувати Юргену Клоппу стати головним тренером команди - повідомляє журналіст Крістіан Фальк.
Наставник оголосив те, що залишить Ліверпуль після цього сезону і хоче взяти невелику відпустку.
У керівництві національної команди хотіли би, щоб Юрген готував її до чемпіонату світу 2026 року.
Нинішній тренер Юліан Нагельсманн має контракт до завершення домашнього Євро-2024, але навряд чи буде оформлено нову угоду.