Англія

Стали відомі стартові склади команд для 1/16 фіналу Кубку Англії, у якому зіграють лондонський Челсі та бірмінгемська Астон Вілла.

Лондонський Челсі на Стемфорд Бридж з'ясовуватиме володаря путівки до 1/8 фіналу Кубка Англії в матчі проти бірмінгемської Астон Вілли.

Маурісіо Почеттіно, після розгрому Мідлсбро (6:1), залучив до стартового складу Бадьяшиля в центрі оборони, тоді як ліворуч від нього зіграє Колвілл. Галлагер гратиме в опорній зоні, а Мадуеке та Енцо розташуються ближче до атаки, яку очолить Палмер.

Унаї Емері, на тлі нічиєї проти Евертона (0:0), використав із перших хвилин Кеша праворуч у захисті, тоді як Тілеманс розташується ліворуч у півзахисті.

Челсі: Петрович — Дісасі, Сілва, Бадьяшиль, Колвілл — Кайседо, Галлагер — Мадуеке, Енцо, Стерлінг — Палмер.

Запасні: Бергстром, Гілкріст, Чілвелл, Вільямс, Чуквуемека, Каслдін, Мудрик, Броя.



Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Ленгле, Морено — Макгінн, Дуглас Луїс, Камара, Тілеманс — Діабі, Воткінс.

Запасні: Ольсен, Райт, Карлос, Чемберс, Дзаніоло, Бейлі, Айрогбунам, Манро, Келлімен.



Гра Челсі — Астон Вілла почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.