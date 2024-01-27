Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Англії, що відбувся 26 січня 2024 року, 21:45.
Челсі — Астон Вілла, getty images
27 січня 2024, 00:30
У рамках 1/16 фіналу Кубка Англії лондонський Челсі приймав на своєму полі бірмінгемську Астон Віллу.
Протягом цієї зустрічі команди не змогли відзначити забити м'ячами, тому фінальний свисток зафіксував нульову нічию, а нас очікує перегравання.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Челсі — Астон Вілла в 1/16 фіналу Кубка Англії-2023/24:
Челсі — Астон Вілла 0:0
Челсі: Петрович — Гілкріст (Чілвелл, 65), Дісасі, Сілва, Бадьяшиль — Кайседо, Галлагер — Мадуеке (Мудрик, 77), Енцо (Чуквуемека, 89), Стерлінг (Броя, 76) — Палмер.
Астон Вілла: Мартінес — Кеш (Карлос, 82), Конса, Ленгле, Морено — Макгінн, Дуглас Луїс, Камара, Тілеманс (Дзаніоло, 82) — Діабі (Бейлі, 90), Воткінс.
Попередження: Сілва — Тілеманс