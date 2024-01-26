Англія

Челсі з Мудриком пішли на перегравання матчу 1/16 Кубка Англії проти Астон Вілли

Команди Маурісіо Почеттіно та Унаї Емері провели цікавий двобій, але шляху до воріт один одного так і не знайшли.

Челсі — Астон Вілла, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Челсі — Астон Вілла 0:0



Челсі: Петрович — Гілкріст (Чілвелл, 65), Дісасі, Сілва, Бадьяшиль — Кайседо, Галлагер — Мадуеке (Мудрик, 77), Енцо (Чуквуемека, 89), Стерлінг (Броя, 76) — Палмер.



Астон Вілла: Мартінес — Кеш (Карлос, 82), Конса, Ленгле, Морено — Макгінн, Дуглас Луїс, Камара, Тілеманс (Дзаніоло, 82) — Діабі (Бейлі, 90), Воткінс.



Попередження: Сілва — Тілеманс