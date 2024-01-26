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Челсі — Астон Вілла 0:0

Челсі: Петрович — Гілкріст (Чілвелл, 65), Дісасі, Сілва, Бадьяшиль — Кайседо, Галлагер — Мадуеке (Мудрик, 77), Енцо (Чуквуемека, 89), Стерлінг (Броя, 76) — Палмер.

Астон Вілла: Мартінес — Кеш (Карлос, 82), Конса, Ленгле, Морено — Макгінн, Дуглас Луїс, Камара, Тілеманс (Дзаніоло, 82) — Діабі (Бейлі, 90), Воткінс.

Попередження: Сілва — Тілеманс