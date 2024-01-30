Англія

Іспанський фахівець віддав належне німецькому тренеру "червоних".

Головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував новину про відхід Юргена Клоппа, який залишить Ліверпуль після завершення цього сезону.

"Я думаю, що Клопп зробив цю лігу набагато краще. Насамперед людина, характер, харизма, спосіб передачі своїх ідей і пристрасть до гри — це щось особливе. Він зробив великий внесок у розвиток цієї ліги, і мені подобається, як він це зробив.

Емоції, які він вклав у неї, і коли ви бачите людську сторону, яка пояснює причини, що стоять за цим, проблеми та все, що пов'язано з нашою роботою, я думаю, що це було точно.

Коли хтось зробив те, що він зробив для цього клубу в лізі, ви повинні поважати це і, в основному, сказати спасибі, тому що я думаю, що він зробив лігу кращою, кожного менеджера кращим, а цю лігу набагато красивіше і більш насиченою", — наводить слова Артети офіційний сайт клубу.

Після 21 матчу Ліверпуль очолює турнірну таблицю АПЛ, а Арсенал йде третім із відставанням у п'ять балів.