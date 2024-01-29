Англія

Наставник мерсисайдської команди Юрген Клопп закликав гравців сконцентруватись на грі, а не на його відході наприкінці сезону.

Ліверпуль провів перший матч після заяви Юргена Клоппа про відхід з клубу наприкінці поточного сезону. В рамках 1/16 фіналу Кубка Англії мерсисайдці не залишили шансів Норвічу (5:2). Після гри німецький фахівець зауважив, що варто сконцентруватись на результатах.

"Було чудово, що вболівальники проявили свою любов до мене, і нам потрібна атмосфера на полі. Нам потрібно, щоб глядачі не думали про тренера.

Нам потрібно забути про це на деякий час і боротися з кожним суперником як божевільні – це те, чого ми хочемо, і наступний шанс буде у середу", – сказав Клопп в ефірі BBC.

Раніше, Клопп заявив, що не буде працювати з жодним англійським клубом.