Англія

Ексфорвард "червоних" вважає, що Клопп зробив титанічну роботу та вивів Ліверпуль на новий рівень.

Колишній нападник Ліверпуля Джон Олдрідж прокоментував відхід Юргена Клоппа з мерсисайдської команди.

"Я ніколи не чув, щоб обидва манчестерські клуби й більшість фанатів Евертона святкували те, що з Ліверпуля йде тренер. Я ніколи у житті не бачив такого у футболі.

Це показує, наскільки гарна ця людина і наскільки добре грав Ліверпуль. Це видно по заздрості інших клубів. І це приголомшливо, це показує глибину того, що зробив цей чоловік", – Олдрідж.

Раніше, Клопп заявив, що не буде працювати з жодним англійським клубом.