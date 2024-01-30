Англія

Клуб зміг двічі відзначитися у воротах конкурента по чемпіонату Англії.

Лутон забив двічі у стартові дві хвилини матчу з Брайтоном і став другою командою, якій це вдалося в матчі АПЛ - повідомляє ресурс Opta Joe.

До цього це вдалося зробити Лестеру у зустрічі із Дербі у квітні 1998 року.

Новачок чемпіонату Англії забив два голи за 2 хвилини і 17 секунд. Лестеру вдалося досягнути цього за дві хвилини.

Матч триває, текстова-трансляція на сайті Football.ua.