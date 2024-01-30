Україна

Першим буде Шахтар, а замкнуть список Полісся, Дніпро-1 та Кривбас.

Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оголосила про затвердження графіку заявок для клубів на другу половину сезону-2023/24.

Реєстрація буде доступна з 1 лютого, а першим клубом, який має подати список гравців на другу частину сезону, буде донецький Шахтар.

Примітно, що гірники можуть не поспішати, адже вони можуть змінити свій список 22 лютого — останній день реєстраційного вікна УПЛ.

Графік реєстрації футболістів УПЛ:

1 лютого – Шахтар;

19 лютого – Минай, Верес, Зоря, Оболонь;

20 лютого – Металіст 1925, Олександрія, ЛНЗ, Колос;

21 лютого – Чорноморець, Ворскла, Рух, Динамо;

22 лютого – Шахтар, Полісся, Дніпро-1, Кривбас.

Після 17 турів Кривбас та Дніпро-1 лідирують у турнірній таблиці УПЛ, набравши по 34 очки. Трійку найкращих доповнює Полісся, за яким йдуть Шахтар та Динамо.