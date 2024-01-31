Український вінгер зможе посилити гру лондонців з лави запасних.
Михайло Мудрик, getty images
31 січня 2024, 21:29
В рамках центрального матчу 22 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії Ліверпуль прийме на своєму полі Челсі.
Михайло Мудрик залишився в запасі лондонської команди. Також відзначимо, що на вістрі зіграє Коул Палмер.
В "червоних" з перших хвилин зіграє Алексіс Мак Аллістер, а Александер-Арнольд ще не готовий до появи у старті.
Ліверпуль: Аліссон — Бредлі, Конате, ван Дейк, Гомес — Собослаї, Мак Аллістер, Джонс — Жота, Нуньєс, Луїс Діас
Запасні: Келлегер, Робертсон, Александер-Арнольд, Кванса, Елліотт, Гравенберх, Кларк, Макконнелл, Гакпо
Челсі: Петрович — Дісасі, Тіаго Сілва, Бадьяшиль, Чілвелл — Кайседо, Енцо — Мадуеке, Галлагер, Стерлінг — Палмер
Запасні: Бергстрем, Гюсто, Гілкріст, Чуквуемека, Мудрик, Нкунку, Броя, Вашингтон
Нагадаємо. що початок матчу заплановано на 22:15. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.