Англія

Молодий вихованець "червоних" Конор Бредлі записав на свій рахунок гол та два асисти, чим забезпечив три бали своїй команді.

Ліверпуль в рамках центрального поєдинку 22 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії приймав на своєму полі Челсі. Український вінгер Михайло Мудрик залишився в запасі, а місце на вістрі зайняв Коул Палмер. Юрген Клопп вирішив не випускати Трента Александер-Арнольда з перших хвилин та довірився Бредлі. Забігаючи вперед, німець не помилився.

З перших хвилин мерсисайдці забрали м'яч під свій контроль та намагались забити якомога швидше. Першій дійсно небезпечний момент виник ближче до середини першого тайму, коли Дарвін Нуньєс отримав пас з глибини від Конате та пробив з лівої ноги в дальній кут з меж штрафного — Петрович перевів м'яч в стійку. Втім, це лише відклало гол на декілька хвилин.

В одній з наступних атак Бредлі відпасував на Жоту, а португалець просочився поміж Бадьяшилем та Сілвою і не залишив шансів Петровичу. 1:0. Челсі намагався піти в атаку великими силами, але Ліверпуль дуже швидко повернув м'яч під свій контроль, а згодом й мав ще один момент - Джонс отримав м'яч на підступах до штрафного та пробив низом в дальній кут, але Петрович витягнувся в струну та врятував свою команду.

Ліверпуль продовжував чинити тиск на ворота Челсі й досяг свого. Бредлі увірвався в чужий штрафний та потужно пробив в дальній кут. 2:0. На перерву команди могли піти за розгромного рахунку, проте Дарвін Нуньєс не зміг реалізувати пенальті — в стійку поцілив уругваєць. Одразу по перерві Маурісіо Почеттіно зробив потрійну заміну, й серед інших випустив Михайла Мудрика.

Український вінгер продемонстрував бажання загострювати в атаці, але не так часто партнери знаходили його передачами в вигідних обставинах. В одному з моментів Гюсто прорвався правим флангом та відпасував на Мудрика — Михайло тягнувся до м'яча та пробив значно вище воріт. Підходи Челсі не конвертувались в голи, а ось Ліверпуль був результативним - Бредлі прискорився на правому фланзі та навісив в чужий штрафний, звідки Собослаї головою перевів м'яч у ворота. 3:0.

Після цього Юрген Клопп провів одразу чотири заміни, а Челсі зміг скористатись такими суттєвими перестановками: Нкунку здорово розвернувся в чужому штрафному та пробив точно в дальній кут. 3:1. Здавалось, що лондонці спроможні повернутись в гру, але спочатку Нуньєс влучив у стійку, а незабаром Діас вразив кут воріт Петровича й зняв усі питання. 4:1. Фінальний свисток головного арбітра зафіксував вкрай впевнену перемогу "червоних".

Ліверпуль — Челсі 4:1

Голи: Жота, 23, Бредлі, 39, Собослаї, 65, Діас, 79

Ліверпуль: Аліссон — Бредлі (Александер-Арнольд, 68), Конате, ван Дейк, Гомес (Робертсон, 69) — Собослаї (Елліотт, 69), Мак Аллістер, Джонс (Кларк, 82) — Жота (Гакпо, 68), Нуньєс, Луїс Діас

Челсі: Петрович — Дісасі, Тіаго Сілва, Бадьяшиль, Чілвелл (Гюсто, 46) — Кайседо (Чуквуемека, 66), Енцо — Мадуеке (Мудрик, 46), Галлагер (Нкунку, 46), Стерлінг — Палмер (Касадеї, 85)

Попередження: Нуньєс — Дісасі, Чілвелл, Кайседо, Енцо