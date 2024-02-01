Англія

Перспективний юнак піде на підвищення за рівнем чемпіонату.

За підсумки поточного сезону малоочікуваною подією є вихід Блекберна до англійської Прем’єр-ліги, тож клуб наразі просто намагається заробити на продажі своїх провідних виконавців та готується вже до наступної кампанії.

Одним із важливих виконавців стартового складу "синьо-білих" є центральний півзахисник Адам Вортон, за яким цього трансферного вікна вишикувалась справжня черга.

У підсумку, як повідомляє місцева преса, ніхто з претендентів не дав більше 25,81 млн євро, які запропонував лондонський Крістал Пелес, і найближчим часом 19-річний виконавець вирушить до розташування саме цього клубу АПЛ.

Сьогодні, 1 лютого, очікується медогляд футболіста із супутнім підписанням контракту.

У цьому сезоні Вортон відіграв 29 матчів, забивши два голи та віддавши три гольові передачі.