Англія

Англійці відмовились від гравця через незрозумілу поведінку бразильців.

Бразильський ринок є традиційно популярним серед європейських клубів під час зимового трансферного вікна, і черговим його клієнтом планував стати англійський Вулвергемптон.

"Вовки" звернули увагу на нападника місцевого Корінтіанса Юрі Альберто, який у своїй нетривалій кар’єрі мав необачність перейти до заможного клубу з боліт за 25 млн євро, але втік із нього, як тільки вищі керівні футбольні органи надали можливість це зробити без наслідків для гравця.

Після цього 22-річний виконавець рік грав на батьківщині, і вже цієї зими Вулвергемптон запропонував за нього 15 млн євро.

Почались тривалі перемовини, які в підсумку отримали кілька сюжетних поворотів, а самого гравця взагалі ледь не взяли до оренди без права викупу.

Але в підсумку, коли напередодні "вовки" були готові все ж таки його придбати, у агентів футболіста з’явилось бажання отримати додаткові кошти у вигляді комісії за перехід.

Для англійців така поведінка представників Альберто виявилась неприйнятною, тому вони вийшли з перемовин. Корінтіанс зробив те саме, але з аргументом про нібито недостатню компенсацію.

У минулому сезоні Юрі забив 15 голів та віддав дев’ять гольових передач за 63 матчі.