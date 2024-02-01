Англія

Цей момент міг змінити хід протистояння проти Ліверпуля.

Напередодні лондонський Челсі без особливих шансів поступився Ліверпулю в гостьовому матчі двадцять другого туру англійської Прем’єр-ліги.

Ліверпуль — Челсі 4:1 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Український нападник Михайло Мудрик у цій грі з’явився на полі вже після перерви, коли в команди за плечима залишились два пропущених голи та нереалізований суперниками пенальті.

І вже за шість хвилин свого перебування в грі українець міг відзначитись забитим м’ячем, проте у відповідальний момент пробив значно вище воріт.

Таким чином потенційний гольовий пас ще одного гравця, який з’явився на заміну, Мало Гюсто, було змарновано.

У наступному турі лондонський Челсі зіграє вдома проти Вулвергемптона.