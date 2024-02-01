Англія

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував гру Дарвіна Нуньєса в матчі з Челсі (4:1).

У 22-му турі АПЛ Ліверпуль вдома познущався з Челсі — 4:1. Купу шансів забити змарнував страйкер "червоних" Дарвін Нуньєс, зокрема, уругваєць не реалізував пенальті. Але попри невдачі, головний тренер мерсисайдців Юрген Клопп вважає, що Дарвін приносить багато користі команді.

"Він був вкрай розчарований незабитим пенальті, але для суперника він не подарунок. Йому було дуже важко. Потім він влучив головою в перекладину. Він організував гол навіть після величезного розчарування і це головне.

Він у блискучій формі, йому, як і раніше, трохи не щастить, але в цілому все гаразд", – сказав головний тренер Ліверпуля.

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Ліверпуль — Челсі в англійській Прем'єр-лізі.