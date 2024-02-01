Перший поєдинок ковалівців на турецьких зборах.
фото ФК Колос Ковалівка
01 лютого 2024, 11:09
У четвер, 1 лютого, ковалівський Колос проведе перший контрольний поєдинок на турецьких зборах-2024. Суперником команди Ярослава Вишняка стане чеське Динамо з міста Чеські Будейовиці, стартовий свисток пролунає о 16:00.
У поточному сезоні місцевого чемпіонату суперники "колосків" посідають останню сходинку з 16 команд-учасниць.
Пряма трансляція матчу Динамо Чеські Будейовиці — Колос:
Нагадаємо, що нещодавно Колос орендував гравця донецького Шахтаря.