Англія

Форварда спочатку спробують у якості орендованого гравця.

Напередодні стало відомо, що англійський Ноттінгем Форест вирішив супроводити поточну зимню трансферну кампанію підписанням на перспективу.

Португальський нападник лісабонського Спортінга Родріго Дуарте Рібейру тільки-но почав робити перші кроки в "дорослому" футболі, а претендентів на нього вже було хоч греблю гати.

Однак рішуча позиція "лісників" щодо перспектив трансферу цього гравця остаточно схилила прихильність португальського колективу на їхній бік.

Ноттінгем Форест запропонував спочатку повноцінний трансфер за 11,7 млн євро та контракт для футболіста аж на шість років.

Але під час перемовин сторони зійшлись на тому, що для 18-річного юнака буде за краще спочатку спробувати свої сили в АПЛ упродовж піврічної оренди, а вже потім клуби зустрінуться знову й обговорять придбання за ту ж саму вартість.

У поточному сезоні Рібейру на молодіжному рівні забив два голи та віддав один гольовий пас за 10 матчів.