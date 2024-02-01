Англія

Футболіст перебрався до Бірмінгему, а Манчестер Сіті отримав 25% від трансферу.

Астон Вілла відрапортувала про підписання півзахисника Міддлсбро Моргана Роджерса.

Умови угоди не розголошуються, проте, як пише The Athletic Роджерс підписав контракт до 2029 року. Сума трансферу становила 8+7 млн фунтів.

Манчестер Сіті, який продав Роджерса в Міддлсбро влітку минулого року, отримає 25% від суми трансферу.

Раніше повідомлялось, що лівий захисник Арсеналу U-21 Ліно Соуза невдовзі стане гравцем Астон Вілли.