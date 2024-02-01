Футболіст перебрався до Бірмінгему, а Манчестер Сіті отримав 25% від трансферу.
Морган Роджерс, Астон Вілла
01 лютого 2024, 14:58
Астон Вілла відрапортувала про підписання півзахисника Міддлсбро Моргана Роджерса.
Умови угоди не розголошуються, проте, як пише The Athletic Роджерс підписав контракт до 2029 року. Сума трансферу становила 8+7 млн фунтів.
Манчестер Сіті, який продав Роджерса в Міддлсбро влітку минулого року, отримає 25% від суми трансферу.
Раніше повідомлялось, що лівий захисник Арсеналу U-21 Ліно Соуза невдовзі стане гравцем Астон Вілли.