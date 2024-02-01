Англія

Гравець хоче регулярно виступати у іншому клубі.

Алекс Рунарссон залишить Арсенал за згодою обох сторін - повідомляє офіційний сайт клубу.

До складу команди Алекс відправився у 2020 році, але не зміг виграти конкуренцію. Далі Рунарссон грав у декількох орендах, а з минулого літа виступав у Кардіффі.

Мікель Артета, що заявив про небажання йти з Арсеналу заради Барселони, робив ставку на інших гравців. Тому голкіперу доведеться шукати нову команду.

Цього сезону 28-річний гравець провів 8 матчів в усіх можливих турнірах.