Алекс Рунарссон залишить Арсенал за згодою обох сторін - повідомляє офіційний сайт клубу

До складу команди Алекс відправився у 2020 році, але не зміг виграти конкуренцію. Далі Рунарссон грав у декількох орендах, а з минулого літа виступав у Кардіффі. 

Мікель Артета, що заявив про небажання йти з Арсеналу заради Барселони, робив ставку на інших гравців. Тому голкіперу доведеться шукати нову команду. 

Цього сезону 28-річний гравець провів 8 матчів в усіх можливих турнірах. 