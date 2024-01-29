Іспанія

Іспанський фахівець залишиться в лондонському клубі.

Напередодні Diario Sport розповсюдило інформацію, що Мікель Артета може залишити Арсенал після закінчення сезону. Остаточне рішення іспанця залежатиме від виступів Арсеналу у фінальній частині сезону.

На тлі чуток з'явилось повідомлення, що президент Барселони Жоан Лапорта високо цінує Артету, вважаючи його ідеальним кандидатом на те, щоб очолити команду в майбутньому. Нагадаємо, що чинний тренер "блаугранас" Хаві заявив, що покине каталонський клуб наприкінці сезону.

Проте Sky Sports стверджує, що Артета насправді не планує залишати лондонський клуб після закінчення сезону. Його контракт розрахований до літа 2025 року.

Раніше також повідомлялось, що Арсенал може купити Зіркзе.