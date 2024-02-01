Італія

Португалець у Франції не заграв на очікуваному рівні.

Португальський нападник Вітінья Олівейра взимку минулого року переходив до складу французького Марселя з португальської Браги за 32 млн євро на тлі кількох успішних сезонів за рідний клуб.

Однак заграти у Лізі 1 на належному рівні 23-річний виконавець так і не зумів, а коли в "провансальців" з’явився П’єр-Емерік Обамеянг, то місця в стартовому складі для португальця просто не залишилось.

Звідси й рішення клубу щодо його оренди наприкінці вже цього зимового трансферного вікна.

Охочих було чимало, але генуезький Дженоа в процесі перемовин виявився спритнішим за інших.

Напевно, свій доробок в укладання цієї угоди зробила й пропозиція "грифонів" сплатити аж 25 млн євро, якщо Вітінья дійсно вразить їх своїми виступами за найближчі пів року.

У поточній кампанії Олівейра забив чотири голи та віддав три гольові передачі за 27 матчів.