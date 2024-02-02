Англія

Форвард продовжить кар'єру в іншому лондонському клубі.

Форвард Челсі Армандо Броя продовжить кар'єру в Фулгемі, повідомляє офіційний сайт "синіх".

Албанець переходить до стану "дачників" на правах оренди. Угода розрахована до кінця поточного сезону.

Раніше в ЗМІ з'явилась інформація, що Челсі отримає за це чотири мільйони фунтів.

22-річний футболіст провів 19 матчів за "синіх" цього сезону у всіх турнірах та забив два голи, один з яких у ворота свого нинішнього клубу.