Форвард продовжить кар'єру в іншому лондонському клубі.
АРМАНДО БРОЯ, GETTY IMAGES
02 лютого 2024, 07:40
Форвард Челсі Армандо Броя продовжить кар'єру в Фулгемі, повідомляє офіційний сайт "синіх".
Албанець переходить до стану "дачників" на правах оренди. Угода розрахована до кінця поточного сезону.
Раніше в ЗМІ з'явилась інформація, що Челсі отримає за це чотири мільйони фунтів.
22-річний футболіст провів 19 матчів за "синіх" цього сезону у всіх турнірах та забив два голи, один з яких у ворота свого нинішнього клубу.