Іспанія

Нападник з Буркіна-Фасо приєднався до іспанського колективу.

Вінгер Бертран Траоре розірвав контракт з Астон Віллою, інформує офіційний сайт бірмінгемців.

Угода розірвана за взаємної згоди сторін. У статусі вільного агента 28-річний футболіст приєднався до іспанського Вільярреала. Траоре підписав контракт із "жовтою субмариною" до кінця сезону.

Траоре прибув до Астон Вілли у вересні 2020 року. У своєму першому сезоні за клуб він відзначився сімома забитими м'ячами.

Першу частину минулого сезону він провів в оренді в Істанбул Башакшехір, а потім повернувся до Астон Вілли.

Раніше Астон Вілла підписала півзахисника Міддлсбро Роджерса.