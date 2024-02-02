Англія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку АПЛ, що відбувся 1 лютого 2024 року, 22:15.

У матчі 22 туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед відправився у гості до Вулвергемптона.

Манкуніанці мали перевагу в рахунку, але наприкінці зустрічі примудрились пропустити двічі та ризикували втратити два очки. Проте точний удар Коббі Мейну на 90+7 хвилині приніс перемогу "червоним дияволам". 4:3.

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Вулвергемптон — Манчестер Юнайтед в англійській Прем'єр-лізі-2023/24:

Вулвергемптон — Манчестер Юнайтед 3:4

Голи: Сарабія, 71, Кілман, 85, Нету, 90+6 — Рашфорд, 5, Гойлунд, 22, Мактоміней, 75, Мейну, 90+7

Вулвергемптон: Са — Кілман, Доусон, Тоті (Фрейзер, 83) — Семеду, Леміна, Дойл (Гомес, 83), Доерті (Аїт-Нурі, 54) — Бельгард (Сарабія, 64), Кунья, Нету

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Варан, Мартінес, Шоу — Каземіро (Мактоміней, 74), Мейну — Рашфорд (Антоні, 74), Бруну Фернандеш, Гарначо (Еванс, 87) — Гойлунд (Форсон, 87)

Попередження: Доусон, Кунья — Мартінес, Каземіро, Онана, Шоу, Гарначо