Англія

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував перемогу над Вулвергемптоном.

У матчі 22 туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед обіграв Вулвергемптон — 4:3. Перемогу манкуніанцям приніс точний удар Коббі Мейну на 90+7 хвилині. Після гри наставник команди Ерік тен Гаг прокоментував гол 18-річного гравця, а також підбив підсумки матчу на Молінью.

"Вважаю, що грали дуже добре протягом першої години, ми диктували гру. Рахунок міг ставати 3:0 або 4:0. Те, як ми пропустили — цього не мало статися. Але потім ми показали характер. Особливо Коббі Мейну. Це був чудовий гол.

Безумовно, ми маємо добре виступати 90 хвилин, треба працювати над цим. Крім того, деякі гравці поки не в найкращій фізичній формі після травм.

Мейну? Він досяг неймовірного прогресу, має чудові навички, він – приклад сучасного півзахисника. Він може захищатися та атакувати.

Звичайно, Рашфорду був потрібен цей гол. Але це чудовий командний гол. Ми забивали подібні після схожих комбінацій, коли залучаємо багато гравців, а потім переводимо м'яч на інший бік і забиваємо відмінний гол", – сказав тренер "червоних дияволів".

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Вулвергемптон — Манчестер Юнайтед в англійській Прем'єр-лізі.