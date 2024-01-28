Очікується, що Лукас Бергвалль незабаром стане гравцем "блаугранас".
ЛУКАС БЕРГВАЛЛЬ, GETTY IMAGES
28 січня 2024, 23:06
Молодий центральний півзахисник Юргордена Лукас Бергвалль найближчим часом стане гравцем каталонської Барселони. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, пропозиція за 17-річного шведа у розмірі гарантованих 7 мільйонів євро плюс 3 млн в якості бонусів буде прийнята наступного тижня.
Зазначається, що Бергвалль чітко дав зрозуміти щодо свого бажання стати гравцем Барселони. Угода буде закрита цієї зими, проте безпосередньо трансфер відбудеться 1 липня 2024 року.
Всього Лукас Бергвалль провів за Юргорден 29 поєдинків, в яких він забив 3 голи та віддав 1 асист.