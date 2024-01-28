Іспанія

Очікується, що Лукас Бергвалль незабаром стане гравцем "блаугранас".

Молодий центральний півзахисник Юргордена Лукас Бергвалль найближчим часом стане гравцем каталонської Барселони. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, пропозиція за 17-річного шведа у розмірі гарантованих 7 мільйонів євро плюс 3 млн в якості бонусів буде прийнята наступного тижня.

Зазначається, що Бергвалль чітко дав зрозуміти щодо свого бажання стати гравцем Барселони. Угода буде закрита цієї зими, проте безпосередньо трансфер відбудеться 1 липня 2024 року.

Всього Лукас Бергвалль провів за Юргорден 29 поєдинків, в яких він забив 3 голи та віддав 1 асист.