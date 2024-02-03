Англія

Завершилися ще два поєдинки 23 туру чемпіонату Англії.

У рамках двадцять третього туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24 відбулися ще два матчі: Бернлі приймав Фулгем, а Крістал Пелес гостював у Брайтона.

Дубль орендованого у Челсі нападника Фофана врятував Бернлі від поразки у домашньому матчі проти Фулгема.

Бернлі — Фулгем 2:2

Голи: Фофана, 71, 90+1 — Палінья, 17, Муніз, 21

Бернлі: Траффорд — Ассіньйон (Массенго, 90), О'Ши, Екдаль (Естев, 46), Вітінью (Брун Ларсен, 87) — Ремзі (Гудмундссон, 64), Берге, Браунгілл, Одобер — Фостер, Амдуні (Фофана, 64)

Фулгем: Лено — Кастань, Адарабіойо, Рім, Робінсон — Палінья, Рід — Де Кордова-Рід (Кейрні, 74), Перейра (Тете, 85), Вілліан — Муніз (Броя, 74)

Попередження: Берге, Фофана — Рід, Перейра

Брайтон спокійно впорався з Крістал Пелес вдома, забезпечивши собі комфортну перевагу у три м'ячі ще у першому таймі.

Брайтон — Крістал Пелес 4:1

Голи: Данк, 3, Гіншелвуд, 33, Буонанотте, 34, Педру, 84 — Матета, 71

Брайтон: Вербрюгген — ван Геке, Данк, Ігор (Фаті, 88) — Гіншелвуд, Гросс, Гілмор, Лемпті (Еступіньян, 80) — Буонанотте (Балеба, 80), Педру (Лаллана, 88) — Фергюсон (Велбек, 69)

Крістал Пелес: Гендерсон — Муньйос, Андерсен, Геї (Вортон, 28), Мітчелл — Лерма, Річардс, Г'юз (Ахамада, 80) — Аю, Матета (Едуар, 80), Шлупп (Олісе, 46, Франса, 56)

Попередження: Велбек — Геї, Франса, Муньйос,