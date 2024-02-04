Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 4 лютого 2024 року, 16:00.
ГРАВЦІ МЮ СВЯТКУЮТЬ ГОЛ, GETTY IMAGES
04 лютого 2024, 19:00
В рамках поєдинку 23 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед приймав на своєму полі Вест Гем Юнайтед.
У першому таймі відзначився Гойлунд, а після перерви його старання дублем закріпив Гарначо. Перемога "червоних дияволів" — 3:0.
Огляд матчу:
Манчестер Юнайтед — Вест Гем 3:0
Голи: Гойлунд, 23, Гарначо, 50, 84
Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Магвайр, Лісандро Мартінес (Варан, 71), Шоу (Лінделеф, 87) — Каземіро, Мейну (Мактоміней, 64) — Гарначо, Бруну Фернандеш, Рашфорд — Гойлунд (Антоні, 87)
Вест Гем: Ареола (Фабіанські, 46) — Цоуфал (Корне, 72), Джонсон, Зума, Агерд, Емерсон — Соучек (Філліпс, 72), Едсон Альварес — Кудус, Ворд-Праус — Боуен
Попередження: Соучек