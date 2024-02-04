Італія

Завершився сьомий поєдинок 23 туру чемпіонату Італії.

У рамках двадцять третього туру італійської Серії А-2023/24 Наполі приймав Верону на Стадіо Дієго Армандо Марадона.

Протягом першої половини зустрічі команди так і не зуміли відзначитися результативними ударами, проте краще виглядали саме господарі поля. Тим не менш, відкрити рахунок у матчі вдалося гостям — м'яч у ворота Голліні відправив Коппола.

Верона лідирувала досить недовго, адже вже за сім хвилин Нгонге вперше забив за неаполітанців. Зазначимо, що до них бельгійський вінгер приєднався саме з Верони взимку. Максимум залікових балів у цьому поєдинку Наполі забезпечив гол Кварацхелії з дебютного асисту Маццоккі.

Наполі — Верона 2:1

Голи: Нгонге, 79, Кварацхелія, 87 — Коппола, 72

Наполі: Голліні — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Руї (Маццоккі, 52) — Каюсте (Нгонге, 62), Лоботка (Дендонкер, 85), Замбо-Ангісса — Політано (Ліндстрьом, 62), Сімеоне (Распадорі, 85), Кварацхелія

Верона: Монтіпо — Чачуа, Коппола (Маньяні, 85), Давідович, Кабаль — Дуда (Тавшан, 86), Сердар — Суслов (Сілва, 82), Фолоруншо, Лазович (Вінагре, 81) — Нослін (Свідерські, 60)

Попередження: Руї, Ліндстрьом, Лоботка — Коппола, Суслов