Німеччина

Відбувся черговий матч 20 туру німецького чемпіонату.

У матчі 20 туру німецької Бундесліги Вольфсбург на своєму полі поділив очки з Гоффенгаймом. Матч закінчився із рахунком 2:2.

Гості відкрили рахунок на шостій хвилині, коли результативним ударом відзначився Максиміліан Баєр.

На 58 хвилині господарі поля зрівняли рахунок зусиллями Ловро Маєра, але за вісім хвилин гості знову вийшли вперед завдяки голу Гриші Премеля. Проте ще за чотири хвилини Маєр оформив дубль, реалізувавши пенальті.

Таким чином, Гоффенгайм не зміг перервати серію з п'яти матчів без перемог і набравши 26 очок, займає восьме місце в Бундеслізі. У Вольфсбурга це п'ята гра без перемог – команда йде на 11 позиції, набравши 23 бали.

Вольфсбург — Гоффенгайм 2:2

Голи: Маєр, 58, 70 (з пенальті) — Баєр, 6, Премель, 66.

Вольфсбург: Кастельс — Рожеріо, Єнц, Борно, Меле (Баку, 55) — Вранкс (Маєр, 55), Арнольд — Паредес, Черні (Сванберг, 46) — Вінд, Беренс (Пейчінович, 84).

Гоффенгайм: Бауманн — Нсокі, Брукс, Кабак, Кадержабек — Премель, Штах, Тохумку (Сков, 66) — Крамарич (Конте, 86) — Баєр (Бюлтер, 90+3), Веггорст (Бебу, 66).

Попередження: Єнц, Маєр — Кабак, Нсокі, Брукс.