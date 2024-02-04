Італія

Аргентинець вирішив закінчити з футболом у віці 38 років.

Аргентинський півзахисник Лукас Білья вирішив повісити бутси на цвях у віці 38 років. Про це повідомляє Tyc Sports.

Білья перебував у статусі вільного агента з літа минулого року, а останнім його клубом був турецький Істанбул Башакшехір.

За свою кар'єру Білья встиг пограти за Андердехт, Лаціо, Карагюмрюк, Мілан, Індепендьєнте та Архентінос.

Також на його рахунку 58 поєдинків у складі збірної Аргентини, де він забив один м'яч та віддав два асисти.

Зазначимо, що вчора стало відомо, що бельгієць Маруан Феллаїні оголосив про завершення кар'єри.