Наставник дав свій коментар.
GETTY IMAGES
04 лютого 2024, 19:39
"Було непросто, Вест Гем – хороша команда, проте ми здобули чудову перемогу.
Я останні пару місяців казав, що на МЮ чекає дуже світле майбутнє. У нас є футболісти з дуже високим потенціалом, ми здатні грати в динамічний футбол, підвищувати темп, коли необхідно, добре оборонятися.
Сьогоднішні голи показали, що молоді гравці мають високий потенціал. Вони звикають до стандартів АПЛ, ростуть із кожним матчем, підлаштовуються під вищий рівень. Коли вони насолоджуються футболом, з'являється впевненість, і видно, що віра зміцнюється", — наводить слова тен Гага Sky Sports.
Нині МЮ посідає шосте місце, маючи в активі 38 очок після 23 турів.