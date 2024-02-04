Англія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер МЮ Ерік тен Гаг оцінив виступ своєї команди у матчі АПЛ проти Вест Гема (3:0)

"Було непросто, Вест Гем – хороша команда, проте ми здобули чудову перемогу.

Я останні пару місяців казав, що на МЮ чекає дуже світле майбутнє. У нас є футболісти з дуже високим потенціалом, ми здатні грати в динамічний футбол, підвищувати темп, коли необхідно, добре оборонятися.

Сьогоднішні голи показали, що молоді гравці мають високий потенціал. Вони звикають до стандартів АПЛ, ростуть із кожним матчем, підлаштовуються під вищий рівень. Коли вони насолоджуються футболом, з'являється впевненість, і видно, що віра зміцнюється", — наводить слова тен Гага Sky Sports.

Нині МЮ посідає шосте місце, маючи в активі 38 очок після 23 турів.