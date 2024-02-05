Півзахисник лондонського Арсеналу Деклан Райс висловився про головного тренера "канонірів" Мікеля Артету. Цитує англійця Arsenal Buzz.

"Він наш менеджер, він мешкає на футбольному полі разом з нами. Мікель переживає кожен момент, який відбувається у грі, і коли ти як гравець бачиш це, то стаєш впевненішим у собі. Ми дуже раді, що Артета є нашим тренером.

Його пристрасть до гри, постійна жага до перемог, надихають нас. Всім подобається працювати під керівництвом такого тренера", — заявив Райс.

У рамках 23-го туру АПЛ, лондонський Арсенал впевнено переграв Ліверпуль (3:1).