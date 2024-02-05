Англія

Повна взаємоповага між тренером та футболістами.

Півзахисник лондонського Арсеналу Деклан Райс висловився про головного тренера "канонірів" Мікеля Артету. Цитує англійця Arsenal Buzz.

"Він наш менеджер, він мешкає на футбольному полі разом з нами. Мікель переживає кожен момент, який відбувається у грі, і коли ти як гравець бачиш це, то стаєш впевненішим у собі. Ми дуже раді, що Артета є нашим тренером.

Його пристрасть до гри, постійна жага до перемог, надихають нас. Всім подобається працювати під керівництвом такого тренера", — заявив Райс.

У рамках 23-го туру АПЛ, лондонський Арсенал впевнено переграв Ліверпуль (3:1).