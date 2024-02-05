Англія

Гравець залишиться у англійському клубі.

Леон Бейлі вирішив оформити нову угоду з Астон Віллою та залишитися у команді надовше - повідомляє ресурс The Telegraph.

Зараз Леон дав усну домовленість щодо продовження нинішнього контракту. Це має відбутися найближчим часом.

У матчі Астон Вілли з Шеффілдом Бейлі відмітився голом. Гравець виступає у клубі із 2021 року.

Цього сезону 26-річний гравець провів 31 матч в усіх можливих турнірах, забив 10 голів і віддав 9 асистів.