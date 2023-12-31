Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 30 грудня 2023 року, 17:00.

У поєдинку 20 туру англійської Прем'єр-ліги Астон Вілла на своєму полі вирвала перемогу над Бернлі (3:2).

Рахунок у матчі було відкрито на 28 хвилині зусиллями Бейлі, але через дві хвилини Амдуні зрівняв цифри на табло. Потім наприкінці першого тайму Діабі знову вивів "левів" вперед, але в середині другого тайму Фостер зробив рахунок 2:2.

Перемогу команді Унаї Емері приніс забитий м'яч у виконанні Дугласа Луїса на 89 хвилині, коли бразилець реалізував пенальті.

Також додамо, що з 56 хвилини гості грали у меншості після вилучення Берге, який отримав другу жовту картку.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Астон Вілла — Бернлі у 20 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Астон Вілла — Бернлі 3:2

Голи: Бейлі, 28, Діабі, 42, Луїс, 89 (пен) — Амдуні, 30, Фостер, 72.

Астон Вілла: Мартінес — Конса, Карлос, Ленгле (Торрес, 62), Морено — Бейлі (Дендонкер, 90+3), Макгінн, Луїс, Дж. Ремзі — Діабі (Дуран, 82) — Воткінс.

Бернлі: Траффорд — Вітінью, О'Ші, Баєр (Делькруа, 17), Тейлор — Одобер (Трезор, 74), Берге, Браунгілл, Гудмундссон (Робертс, 74) — Фостер, Амдуні (А. Ремзі, 59).

Попередження: Конса, Дж. Ремзі, Мартінес, Макгінн — Тейлор, Берге.

Вилучення: Берге, 56 (друга жовта картка).