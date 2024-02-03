Англія

Завершився п'ятий поєдинок 23 туру чемпіонату Англії.

У рамках двадцять третього туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24 Шеффілд Юнайтед приймав Астон Віллу на стадіоні Бремолл Лейн.

Гості здобули надзвичайно комфортну для себе перевагу у чотири м'ячі завдяки голами Макгінна, Воткінса, Бейлі та Тілеманса у перші півгодини поєдинку. По перерві бірмінгемці забили ще раз — відзначився Морено. Господарі поля могли відповісти хоча б "голом престижу", але результативний удар Соузи у компенсований час було скасовано через офсайд.

Шеффілд Юнайтед — Астон Вілла 0:5

Голи: Макгінн, 12, Воткінс, 16, Бейлі, 20, Тілеманс, 30, Морено, 47

Шеффілд Юнайтед: Фодерінгем — Богл, Голгейт, Ахмедходжич, Трасті, Норрінгтон-Девіс (Робінсон, 50) — Макаті (Девіс, 72), Соуза, Брукс (Озборн, 50), Бреретон (Арчер, 65) — Осула (Гамер, 46)

Астон Вілла: Мартінес — Конса (Кеш, 59), Карлос, Ленгле, Морено — Луїз (Ремзі, 46), Камара — Бейлі (Діабі, 60), Макгінн (Айрогбунам, 71), Тілеманс (Роджерс, 81) — Воткінс

Попередження: Богл