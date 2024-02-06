Англія

Головний тренер Сандерленда Майкл Біл позитивно оцінив виступ українця у поєдинку проти Мідлсбро (1:1).

В матчі 30-го туру Чемпіоншипу Сандерленд поділив очки з Мідсбро — 1:1. За "чорних котів" відзначився Назарій Русин. Після матчу коуч Сандерленду Майкл Біл прокоментував гру українського форварда.

"Сім’я Русина зараз тут, тож я помітив у ньому різницю. Там, звідки Назарій, триває війна, і він був далеко від дружини та дитини. Вони зараз тут, що є фантастичним для Русина на особистому рівні. Весь час його англійська вдосконалюється.

Русин матиме кращі зв’язки зі своїми товаришами по команді на полі, зараз я думаю, що його енергія, пресинг і робоча етика — чудові. Просто бракує цього зв’язку. Я також думаю, що більшу частину своєї кар’єри або 75% він грав на позиції лівого вінгера чи лівого нападника. Я не кажу, що Русин — не центрфорвард, я кажу, що він більше, ніж це.

Було цікаво, що сьогодні він забив, тягнучись у широку позицію, яка йому подобається. Я був дуже задоволений ним і Мейсоном також", – цитує Біла wearesunderland.