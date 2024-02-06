На рахунку 30-річного аргентинця 118 забитих м'ячів в італійському чемпіонаті.
Пауло Дібала, Getty Images
06 лютого 2024, 08:58
Рома у матчі 23 туру італійської Серії А на своєму полі обіграла Кальярі (4:0).
У цьому поєдинку взяв участь нападник "вовків" Пауло Дібала, який оформив дубль.
За інформацією Opta Paolo, 30-річний аргентинець забив 117 і 118 голи в італійській Серії А, завдяки чому він піднявся на п'яте місце по забитих м'ячах в історії чемпіонату Італії серед аргентинців.
Дібала випередив Абеля Бальбо, на рахунку якого 117 голів. Наступною цілью є Мауро Ікарді – 121 гол, а рекордсмен – Габріель Батістута – 184 забиті м'ячі.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Рома — Кальярі.