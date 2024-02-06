Україна

Угода з молодим футболістом розрахована на п'ять років.

Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з талановитим вихованцем Віктором Цукановим.

Нова угода з 18-річним українцем розрахована до 31 грудня 2028 року.

Цуканов розпочав свою кар'єру у Кропивницькому, після чого у 2019 році перебрався до академії "гірників".

Цього сезону Цуканов провів 13 матчів у чемпіонаті U-19, де забив сім голів. Також на його рахунку шість ігор у Юнацькій лізі УЄФА.

Також додамо, що зараз Цуканов перебуває на зборах у Туреччині з основною командою Маріно Пушича. Футболіст вже був задіяний у чотирьох спарингах "гірників", у яких забив три м'ячі.

Раніше повідомлялося, що новачок Шахтаря пропустить кілька тижнів через травму.