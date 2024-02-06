Англія

Про стан гравця повідомив керманич клубу.

Центральний захисник Астон Вілли Езрі Конса травмувався у виїзному матчі 23 туру АПЛ проти Шеффілд Юнайтед (5:0), передає офіційний сайт бірмінгемського клубу.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері прокоментував готовність кількох гравців до перегравання поєдинку 1/16 фіналу Кубка Англії проти Челсі.

"Конса травмований, у нього розтягнення коліна, тож він буде недоступний. Не знаю, три-чотири тижні, більше чи менше", — заявив іспанський спеціаліст.

Зазначимо, що у поточному сезоні 26-річний англієць взяв участь у 33 матчах бірмінгемців у всіх турнірах, відзначившись асистом.

Емері також повідомив, що відновлення лівого захисника Люки Діня проходить дуже добре, але матч проти Челсі він пропустить. Не зіграють і досі травмовані центральний нападник Джон Дуран, центральний захисник Тайрон Мінгз і правий вінгер Еміліано Буендія.

Нагадаємо, поєдинок Астон Вілла — Челсі відбудеться у середу, 7 лютого. Стартовий свисток у ньому пролунає о 22:00 за київським часом.