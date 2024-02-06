Англія

Наразі один із найдорожчих трансферів лондонської команди незадоволений її виступами.

Енцо Фернандес може залишити Челсі наступного літа і відправитися до іншого клубу - повідомляє журналіст Жак Телбот.

Агенти Енцо, включаючи Уріеля Переса, розпочали розглядати інші варіанти. У складі англійської команди Фернандес грає із 2023 року.

На даний момент Челсі виступає не дуже вдало. Минулого туру АПЛ не зміг виграти у Вулвергемптона.

Цього сезону 23-річний гравець провів 28 матчів, забив 5 голів і віддав 1 асист.