Наразі один із найдорожчих трансферів лондонської команди незадоволений її виступами.
Енцо Фернандес - Getty Images
06 лютого 2024, 18:56
Енцо Фернандес може залишити Челсі наступного літа і відправитися до іншого клубу - повідомляє журналіст Жак Телбот.
Агенти Енцо, включаючи Уріеля Переса, розпочали розглядати інші варіанти. У складі англійської команди Фернандес грає із 2023 року.
На даний момент Челсі виступає не дуже вдало. Минулого туру АПЛ не зміг виграти у Вулвергемптона.
Цього сезону 23-річний гравець провів 28 матчів, забив 5 голів і віддав 1 асист.