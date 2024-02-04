Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 4 лютого 2024 року, 16:00.

У поєдинку 23 туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі на своєму полі поступився Вулвергемптону (2:4).

Рахунок у матчі було відкрито на 19 хвилині зусиллями Палмера, але ще до перерви "сині" двічі пропустили — авторами голів стали Кунья та Дісасі.

Потім у середині другого тайму Кунья забив вдруге, а на 82 хвилині оформив хет-трик.

За цей час на полі з'явився український вінгер Михайло Мудрик, який вийшов на заміну на 71 хвилині, а через 15 хвилин відзначився гольовою передачею на Сілву.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Челсі — Вулвергемптон в 23 турі АПЛ-2023/24:

Челсі — Вулвергемптон 2:4

Голи: Палмер, 19, Сілва, 86 — Кунья, 22, 63, 82, Дісасі, 43.

Челсі: Петрович — Гюсто (Гілкріст, 81), Дісасі, Тіаго Сілва, Чілвелл (Бадьяшиль, 81) — Кайседо (Джексон, 63), Галлагер — Палмер, Енцо, Стерлінг (Мудрик, 71) — Нкунку (Чуквуемека, 72).

Вулвергемптон: Са — Кілман, Доусон, Тоті — Семеду, Леміна, Гомес (Доерті, 90), Аїт-Нурі (У. Буено, 87) — Сарабія (Дойл, 72), Кунья — Нету (Бельгард, 72).

Попередження: Нюсто, Кайседо, Чілвелл — Семеду, Нету.