Англія

Атланта не погодилась продавати гравця взимку.

Нідерландський півзахисник Тен Копмейнерс від моменту свого трансферу з АЗ до бергамаської Аталанти за 14 млн євро влітку 2021 року став важливою частиною колективу Джан П’єро Гасперіні.

Саме тому, якщо "оробічі" й планують його подальший продаж, то це має бути гідна пропозиція від охочих.

Цього зимового трансферного вікна 25-річним гравцем активно цікавились представники туринського Ювентуса, але "Богиня" була непохитною — гравець залишатиметься в клубі, щонайменше, до літа.

Але там уже конкуренція буде більш серйозна — місцеві ЗМІ повідомляють, що англійський Манчестер Юнайтед долучиться до боротьби за гравця.

Наразі про якісь пропозиції не йдеться, але очікується, що перегони стартуватимуть із вартості в 40 млн євро.

У цьому сезоні Копмейнерс забив сім голів та віддав чотири гольові передачі в 26 матчах.