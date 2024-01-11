Італія

Клуб може купити у центральну лінію непоганого гравця.

Ювентус хоче купити Тена Копмейнерса і розпочне перемовини найближчим часом.

Минулого літа нідерландського півзахисника хотів придбати Наполі, але Аталанта не прийняла пропозицію у розмірі 48 мільйонів євро, гравець демонструє чудові виступи та оформив дубль Мілану у Кубку Італії.

Спортивний директор італійського гранду Крістіано Джунтолі наразі планує дізнатися деталі можливого трансферу.

Цього сезону він провів 25 матчів у всіх можливих турнірах, забив 6 голів і віддав 4 асисти.