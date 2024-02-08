Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Англії, що відбувся 8 лютого 2024 року, 22:00.

У рамках перегравання матчу 1/16 фіналу Кубка Англії бірмінгемська Астон Вілла зазнала на власному полі поразки від лондонського Челсі та залишила розіграш турніру.

Підопічні Маурісіо Почеттіно провели доволі вражаючий матч, протягом якого вони забили у ворота Емі Мартінеса три м'ячі, проте трохи зіпсував настрій "синім" гол Діабі вже у компенсований час, який за фактом вже нічого не вирішував.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Астон Вілла — Челсі в 1/16 фіналу Кубка Англії-2023/24:

Астон Вілла — Челсі 1:3

Голи: Діабі, 90+1 — Галлагер, 11, Джексон, 21, Енцо, 54



Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Карлос, Ленгле, Морено — Макгінн (Діабі, 71), Дуглас Луїс, Камара (Айроегбунам, 87), Тілеманс (Ремзі, 71) — Бейлі (Дзаніоло, 88), Воткінс.



Челсі: Петрович — Гюсто, Дісасі, Бадьяшиль (Гілкріст, 87), Чілвелл — Кайседо, Енцо — Мадуеке (Стерлінг, 74), Галлагер, Джексон (Нкунку, 87) — Палмер (Сілва, 81).



Попередження: Карлос — Енцо, Петрович