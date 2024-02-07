Англія
07 лютого 2024, 23:58
Челсі без Мудрика вибив Астон Віллу з 1/16 фіналу Кубка Англії
Українського нападника не випустили на поле навіть тоді, коли доля гри була вже остаточно вирішена на користь лондонців на початку другого тайму.
Астон Вілла — Челсі, Getty Images
07 лютого 2024, 23:58
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Астон Вілла — Челсі 1:3
Голи: Діабі, 90+1 — Галлагер, 11, Джексон, 21, Енцо, 54
Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Карлос, Ленгле, Морено — Макгінн (Діабі, 71), Дуглас Луїс, Камара (Айроегбунам, 87), Тілеманс (Ремзі, 71) — Бейлі (Дзаніоло, 88), Воткінс.
Челсі: Петрович — Гюсто, Дісасі, Бадьяшиль (Гілкріст, 87), Чілвелл — Кайседо, Енцо — Мадуеке (Стерлінг, 74), Галлагер, Джексон (Нкунку, 87) — Палмер (Сілва, 81).
Попередження: Карлос — Енцо, Петрович