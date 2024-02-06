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Гравець може виступати у саудівському чемпіонаті.

Ан-Наср хоче купити Рафаеля Варана - повідомляє ресурс Besoccer Com.

Сума, яку можуть запропонувати Рафаелю, буде приблизно 50 мільйонів фунтів на рік.

Наразі Варан має не завжди достатню кількість ігрових хвилин, лише у попередніх матчах грав більшу частину зустрічей у складі Манчестер Юнайтед. У Ан-Насрі, що виграв у Інтера Маямі, центральний захисник може виступати разом з Кріштіану Роналду, з яким вони грали у англійському клубі, а також Реалі Мадрид.

Цього сезону 30-річний гравець провів 21 матч в усіх можливих турнірах та забив 1 гол.