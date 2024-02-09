Англія

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг висловився перед матчем АПЛ проти Астон Вілли.

У 24 турі АПЛ відбудеться протистояння Манчестер Юнайтед і Астон Вілли на Олд Траффорд. Перед матчем наставник "червоних дияволів" Ерік тен Гаг заявив, що його команді в жодному разі не можна втрачати очки.

"Починаючи з січня, кожна гра як фінал. Такий самий підхід був у грі з Вест Гемом – це фінал. Тепер на нас чекає новий виклик і новий фінал. І так буде щоразу до кінця сезону.

Думаю, Унаї Емері розвинув Астон Віллу дуже добре, розвинув їхній стиль гри з м'ячем і без м'яча. Гравці знають, що вони повинні робити, добре взаємодіють один з одним. Це справжня команда, яка має сильні сторони, ми повинні зіграти на максимальному рівні", — сказав голландець.

Поєдинок МЮ — Астон Вілла відбудеться 11 лютого, початок о 18:30.