Англія

Дивна картка.

Головний тренер лондонського Челсі Маурісіо Почеттіно висловився з приводу синьої картки, яку збирваються запровадити у футболі. Цитує аргентинця Sky Sports.

"Важко висловити, що я думаю про сині картки. На даний момент у нас не так багато інформації. Думаю, це створить більше розбіжностей, більше складнощів для суддів, гравців та вболівальників.

Зараз мені здається, що це не дуже хороша ідея, але побачимо, що буде далі. Дамо можливість подивитися, як все працює, а потім матимемо найкраще уявлення про те, як застосувати картку під час гри.

Але мені здається, що це складно – додавати до гри ще один колір, ще одну картку. Занадто багато питань", — заявив Почеттіно.