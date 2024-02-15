Англія

Роман Котляр розбирає гру можливого гравця національної команди у майбутньому.

Багато талановитих гравців з України все більше відправляються до топових чемпіонатів. Деякі з них зараз грають у молодіжних командах великих клубів. Є вірогідність, що ця тенденція буде і надалі. Майже кожного року будуть з'являтися нові таланти на сцені цього виду спорту. Не виключено те, що ми будемо бачити їх і у збірній України. У цьому матеріалі розповімо щодо одного з них.

Зак Бауманн — вихованець футболу в Англії

Народився Зак у Болтоні в сім'ї мігрантів з України, а саме міста Коломия, які відправилися до Англії на заробітки, і там Бауманн розпочинав свої кроки у футболі й житті. Завершив школу та отримав атестат про середню освіту, а далі успішно влаштувався у молодіжну команду Манчестер Юнайтед.

У новому клубі півзахисник має можливість отримувати стипендію. Також його перевели у команду U-18.

Зараз гравця активно порівнюють з Полом Скоулзом і видають численні аванси

Можна назвати Зака Бауманна профайлом "десятки", що грає ближче до чужих воріт. Враховуючи його непогану техніку на стислому просторі є можливість також рухатися вперед з м'ячем від власної третини, Зак може чудово тягнути його з місця за рахунок швидкого прискорення вперед і вміння навіть під тиском бігти на довгі дистанції й шукати передачею товаришів.

Також варто зазначити, що півзахисник активно націлений вриватися у чужий штрафний майданчик для того, щоб відкриватися там під кроси й бити по воротах. Нерідко Зак контролює підбір і у випадку відскоку м'яча намагається завдати удару, що в нього виходить достатньо непростим для ворожих голкіперів.

Свій дебютний гол у складі англійського клубу Бауманн забив саме завдяки таким відкриванням до штрафної. Вбіг під крос, прийняв м'яч, оцінив епізод і забив чітким ударом.

Може давати динаміку у захисті. Намагається активно вступати у контрпресинг і бути активним в цьому.

Робить в більшості вертикальні відкривання, але здатен також давати ширину атаки. Виглядає у підіграші доволі цікаво у матчах.

Виклик у збірну України буде найближчим часом?

Наразі півзахисник лише розпочав більш активно отримувати ігрові хвилини, тому необхідно трішки часу, щоб дати йому можливість набратися досвіду і спробувати грати в інших молодіжних командах Манчестер Юнайтед. Через декілька років, можливо, вдасться зробити дебют у національній команді. Зараз його гра виглядає хорошою для такого рівня виступів. Конкуренція у центрі поля в нашої команди доволі серйозна, що може ще більше зрости у випадку прогресу українського таланту.

Може бути декілька варіантів. Збірна України грає за схемою 4-3-3, де не використовуються "десятки". Такий профайл не є необхідним для тренерського штабу, але його роль може бути іншою. Наприклад, є можливість спробувати Зака Бауманна в якості "вісімки", що буде намагатися рухатися більш вертикально з власної третини з м'ячем. Також зможе давати другий темп ближче до чужих воріт. Наразі це може бути рішення для успішної інтеграції у склад команди Сергія Реброва та дозволити грати частіше.

Висновок

Буде дуже цікаво спостерігати за грою Зака Бауманна. Йому вдається збирати хороші відгуки й в клубі на нього розраховують станом на зараз. Необхідно активно запрошувати гравця до збірної у майбутньому і розраховувати на нього.